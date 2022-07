Calciomercato Milan – Ziyech, il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo

Il Milan non molla la pista che porta ad Hakim Ziyech. Noi di pianetamilan.it lo abbiamo già detto diverse volte nei giorni scorsi: i rossoneri vorrebbero chiudere per il marocchino alle proprie condizioni, ovvero in prestito con diritto di riscatto. Arrivano altri aggiornamenti in merito a questa trattativa. Secondo quanto riferisce Mattew Law del 'Telegraph', il Chelsea starebbe faticando a cedere gli esuberi alle proprie condizioni.