Calciomercato Milan – Ziyech cambia procura: sorge il dilemma ingaggio

Come si legge nel tweet, Sebastien Ledure è lo stesso avvocato di Lukaku. Il professionista francese aveva recentemente dichiarato che, contestualmente al passaggio del belga all'Inter e contrariamente a quanto si diceva nelle cronistorie di calciomercato, quest'ultimo non aveva rinunciato a parte dello stipendio. Di conseguenza risulta improbabile che Ziyech, che si trova in una posizione estremamente simile a quella di Lukaku, possa far registrare un comportamento diverso.