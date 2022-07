Calciomercato Milan – Ziyech è la prima alternativa a De Ketelaere

Il Milan, come noto, sta facendo di tutto per prendere Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista belga del Bruges. I rossoneri hanno messo sul piatto una proposta da circa 30 milioni di euro per strappare il giocatore ai nerazzurri. Non è detto, però, che il Bruges, che finora ha sempre chiesto almeno 35 milioni di euro, si accontenti della proposta rossonera.