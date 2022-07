Calciomercato Milan – Ziyech è soltanto l’alternativa a De Ketelaere

Hakim Ziyech resta un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Ma solo come 'piano B' qualora non arrivasse il talento belga

Hakim Ziyech resta un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Soltanto, però, nel caso in cui il Bruges non dovesse accettare l'offerta rossonera per Charles De Ketelaere. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il fantasista marocchino del Chelsea, classe 1993, dunque, sarebbe, sia per ragioni tattiche sia per ragioni finanziarie, soltanto un 'piano B' per il Diavolo.