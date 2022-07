Mercato Milan – Ziyech allontana Messias: futuro incerto per il brasiliano

Il Milan è alla ricerca, in questa sessione di calciomercato , di un trequartista che possa agire anche da esterno destro: vicino Hakim Ziyech , che allontana Junior Messias . Il riscatto del brasiliano sembrava ormai cosa fatta, ma le ultime notizie apprese dalla nostra redazione vanno in tutt'altra direzione. Lo spazio per Messias in caso di arrivo dell’attuale giocatore del Chelsea, sarebbe sicuramente ridotto.

Il Diavolo allora starebbe facendo ulteriori riflessioni sul calciatore del Crotone, anche se non è escluso che Messias possa comunque tornare a vestire la maglia rossonera. Qualora Ziyech arrivasse per fare l'esterno destro e non il trequartista centrale, con Saelemaekers ancora in rosa, l'eventuale inserimento di Messias potrebbe risultare superfluo.