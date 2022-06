Calciomercato Milan – Ziyech si può fare, ma l’operazione richiede tempo

Hakim Ziyech potrebbe diventare un nuovo calciatore del Milan: la trattativa con il Chelsea può andare in porto ma richiede del tempo

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto su Hakim Ziyech, calciatore del Chelsea che piace molto al Milan. Dopo l'interesse della scorsa estate, i rossoneri sono tornati nuovamente sulle tracce del calciatore. In un anno, però, è cambiato tutto. Se l'anno scorso la trattativa non è andata in porto per le eccessive richieste del Chelsea, questa volta la situazione è totalmente diversa.

Intanto i blues sarebbero disposti a cedere il classe '93 in prestito oneroso, un po' come sta accadendo per Lukaku con l'Inter. Un altro aspetto importante riguarda l'intermediario dell'operazione, ovvero Roc Nation Sports, agenzia vicina al nuovo proprietario del club inglese. Per due vantaggi importanti ce n'è uno che potrebbe creare qualche problema. Questo è legato all'ingaggio, in quanto Ziyech percepisce 5.2 milioni di euro l'anno. Quindi con quale formula potrebbe trasferirsi al Milan? Prestito oneroso o cessione a titolo definitivo (anche se qui si parte da una richiesta di 22-25 milioni di euro). La seconda è una strada obbligata per beneficiare dei vantaggi fiscali.

Milan, non solo Ziyech

Il 'Corriere dello Sport', oltre a Ziyech, riporta come il Milan sia interessato ad altri profili. De Ketelaere è uno di questi - con il Milan che potrebbe avere un incontro con gli intermediari la prossima settimana -, così come il suo compagno di squadra al Bruges Noa Lang e Traore del Sassuolo. Quest'ultimo viene valutato ben 25 milioni di euro dal club neroverde, mentre De Ketelaere 35 milioni. Inoltre il quotidiano romano riporta come i rossoneri abbiano fatto delle considerazioni su Domenico Berardi, un giocatore che piace molto a Stefano Pioli. Il tutto senza dimenticare Renato Sanches sul quale, però, c'è anche il PSG. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?