Calciomercato Milan – Ziyech, l’unico nodo resta lo stipendio del giocatore

Hakim Ziyech potrebbe vestire la maglia del Milan: i rossoneri trattano con il Chelsea, ma resta da sciogliere il nodo stipendio

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato dal Milan, partendo dall'interesse per Hakim Ziyech. In realtà è un interesse che dura da tanto tempo, anche perché i rossoneri avevano già provato a portare a Milanello il calciatore marocchino nella scorsa sessione estiva di mercato. Allora, però, dopo aver riscattato Tomori, il Chelsea chiedeva circa 40 milioni di euro al Milan per l'ex Ajax. Ritenuti troppi un anno fa dal Diavolo. A distanza di un anno la situazione è cambiata. Ziyech non è più un giocatore al centro del progetto dei blues e potrebbe essere ceduto allo stesso modo di come Lukaku stia passando all'Inter.

Dunque un prestito oneroso con diritto di riscatto sarebbe la formula prediletta dal Milan, con il Chelsea che sarebbe anche disposto a cedere il giocatore in questo modo. L'unico nodo da sciogliere resta quello dello stipendio. Ziyech, infatti, guadagna circa 5.2 milioni di sterline, ovvero circa 6 milioni di euro. Uno stipendio che nessuno percepisce, nemmeno Ibrahimovic così come nemmeno Leao in caso dovesse rinnovare. Su questo ci sarà da lavorare, ma il calciatore del Chelsea sarebbe un grande rinforzo per il Milan, alla ricerca di un calciatore che possa occupare la fascia destra del campo dove quest'anno si sono alternati Messias e Saelemaekers.

Milan, non solo Ziyech

Ziyech non è l'unico nome che orbita intorno al Milan. I rossoneri, dopo aver visto sfumare il colpo Botman, dovranno acquistare un nuovo difensore. Acerbi potrebbe tornare nuovamente a Milanello dopo l'esperienza di ormai dieci anni fa. Il difensore della Lazio, infatti, è utile anche per le liste UEFA. Altri calciatori che potrebbero fare al caso del Milan sono Arthur Theate del Bologna e William Saliba dell'Arsenal. Oltre alla difesa, il Milan resta vigile anche su Renato Sanches, De Ketelaere e Noa Lang. Però, conclude il quotidiano torinese, bisognerebbe accelerare per evitare che questi calciatori facciano la stessa fine di Botman. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?