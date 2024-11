Calciomercato Milan – Zirkzee fatto fuori? Potrebbe essere un’occasione

Calciomercato Milan , i rossoneri dovrebbero intervenire a gennaio per cercare di chiudere i buchi nella rosa di Paulo Fonseca . In attacco occhio alle possibili occasione. Joshua Zirkzee , ex obiettivo rossonero, sta facendo male al Manchester United tanto da essere considerato già un flop in Inghilterra. Potrebbe essere questa l'occasione d'oro per il Milan? Le ultime novità.

Calciomercato Milan - Zirkzee è un flop! Subito sul mercato? Occhio all'occasione

Come scrive Calciomercato.com, Ruben Amorim nuovo allenatore del Manchester United in arrivo dallo Sporting Lisbona, avrebbe già chiesto un intervento durante il calciomercato invernale proprio in attacco, con il sogno Gyokeres sulla lista. Un ulteriore problema per Joshua Zirkzee, che potrebbe essere messo da subito sul mercato. Una situazione, che si legge, potrebbe essere monitorata dai club italiani, che già in estate avevano attenzionato Zirkzee. Tra questi ci sarebbe anche il Milan, che è stato il club italiano più vicino all'olandese durante la scorsa sessione di calciomercato. Da vedere cosa vorranno fare i rossoneri e se Zirkzee verrà ceduto anche in prestito. LEGGI ANCHE: Milan, ci vogliono undici Reijnders in questa squadra: ecco tutti i motivi