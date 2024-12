Calciomercato Milan: Zirkzee sempre più lontano: ecco la big in pole

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Joshua Zirkzee potrebbe essere definitivamente eliminato dalla lista delle possibili trattative di calciomercato del Milan. L'attaccante olandese ha un ottimo rapporto con Thiago Motta, sviluppato durante la sua esperienza a Bologna, ma al Manchester United sta trovando poco spazio. Con Ruben Amorim, la situazione non sembra migliorare, e questo potrebbe aprire la strada a un trasferimento in prestito. In tal senso, l'ipotesi di un approdo alla Juventus appare quindi sempre più concreto.