Calciomercato Milan – Zirkzee, ritorno di fiamma? Un possibile duello in Serie A

Calciomercato Milan, i rossoneri dovrebbero intervenire a gennaio per cercare di chiudere i buchi nella rosa di Paulo Fonseca. In attacco occhio alle possibili occasione. Joshua Zirkzee, ex obiettivo rossonero, sta facendo male al Manchester United tanto da essere considerato già un flop in Inghilterra. Potrebbe essere questa l'occasione d'oro per il Milan? Le ultime novità.