CALCIOMERCATO MILAN

La Juventus, per il quotidiano torinese, vorrebbe far valere i buoni rapporti con il Bayern. I dirigenti bianconeri stanno lavorando affinché il club di Säbener Straßefaccia valere la clausola, per poi ragionare con la società tedesca per l'acquisto di Zirkzee. Per il quale sarebbe già stata messa sul tavolo del Bayern una formula di prestito con obbligo di riscatto che eviti di appesantire i reciproci bilanci.

I bianconeri in pressing sul Bayern; il Diavolo tratta con il Bologna — Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juve, sa bene, però, che dovrà fronteggiare, per Zirkzee, la spietata concorrenza di calciomercato del Milan. Da tempo, infatti, i rossoneri intrattengono contatti concreti con i suoi agenti. Zlatan Ibrahimović, consulente di RedBird per il club rossonero, giudica l'olandese il suo erede e vorrebbe portarlo a 'San Siro'. Il Diavolo potrebbe offrire al Bologna (tratterebbe, infatti, direttamente con i felsinei) il cartellino di Alexis Saelemaekers, già in prestito in Emilia e contanti.

In più, per 'Tuttosport', il Milan ha in progetto di offrire anche il cartellino di Lorenzo Colombo e qualche altro giovane. I rossoneri, per la sua conoscenza del campionato italiano, preferirebbero Zirkzee ad altri attaccanti. Alternative che portano a Santiago Giménez (Feyenoord), Benjamin Šeško (RB Lipsia), Serhou Guirassy (Stoccarda) e Jonathan David (Lille). LEGGI ANCHE: “Conceicao? Sì, a patto però che …”: Milan, il consiglio di Capello >>>

