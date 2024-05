Milan, assalto a Thiago Motta: la Juventus è in vantaggio — La Juventus, però, per ora non ha ancora chiuso con Thiago Motta e il Milan, dunque, può legittimamente sperare nel contro-sorpasso ai bianconeri. Il Diavolo aveva seguito il lavoro di Motta a fine 2023, quando l'addio a Pioli sembrava certo, salvo poi tornare sui propri passi a inizio 2024, quando i rossoneri - sotto la guida dell'allenatore di Parma - si sono ripresi. Con il tecnico dell'ultimo Scudetto tornato a sperare nella riconferma per la prossima stagione.

Poi, però, al Milan è precipitato tutto: eliminazione in Europa League contro la Roma, ennesimo derby perso e la decisione del club di chiudere con Pioli a fine maggio/inizio giugno. Ma il Milan può ancora sperare in Thiago Motta come nuovo allenatore? Per il quotidiano torinese, la società di Via Aldo Rossi può giocarsi una carta importante e risponde al nome di Zlatan Ibrahimović.

Ibra è amico di Motta, è in pressing per convincerlo — Quello di Motta, infatti, a 'Casa Milan' è il nome che mette tutti d'accordo. Da Giorgio Furlani a Geoffrey Moncada, passando proprio per il super consulente di RedBird e Gerry Cardinale. Ibra, con Motta, ha giocato per ben quattro stagioni (2012-2016) in Francia, con la maglia del PSG. Lo conosce, lo apprezza. Sono amici. Zlatan è in pressing sul suo ex compagno di squadra per convincerlo ad accettare il progetto rossonero.

Il terreno da recuperare sulla Juventus, va detto, sarebbe molto. E Thiago Motta, probabilmente, per voltare le spalle alla 'Vecchia Signora' e scegliere il Milan, chiederebbe determinate garanzie a Ibra e non solo. Una di queste potrebbe rispondere al nome di Joshua Zirkzee, attaccante che Motta ha fatto esplodere nel Bologna, conteso proprio da Juve e Milan per il mercato estivo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Conceicao allenatore? Questo il suo primo colpo >>>

