Dall'Inghilterra la clamorosa indiscrezione: il Milan sarebbe in corsa per il possibile arrivo di Joshua Zirkzee, già seguito in estate

Fabio Barera Redattore 6 gennaio - 18:30

Dall'Inghilterra nelle ultime ore è giunta una clamorosa ed interessante indiscrezione in merito all'interesse del Milan per Joshua Zirkzee. L'olandese era la prima scelta del club rossonero in attacco per questa stagione, ma sono stati fatali i rapporti con l'agente, Kia Joorabchian, a causa delle richieste di quest'ultimo a livello di commissioni. Alla fine il ragazzo è andato al Manchester United, dove però non ha trovato posto, ha steccato quando è stato schierato e soprattutto si è trovato ad essere fischiato continuamente per le sue prestazioni non brillantissime. Ed ecco che già a gennaio potrebbe dire addio ai Red Devils seppur temporaneamente.