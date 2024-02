Calciomercato – Per Zirkzee il Milan può giocarsi una carta importante

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Joshua Zirkzee , classe 2001 , centravanti olandese del Bologna che, come noto, è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Il numero 9 dei rossoblu di Thiago Motta , però, piace anche al Bayern Monaco (dove ha già giocato) e a diverse squadre inglesi.

Come potrebbe fare, dunque, il Milan per battere la folta ed agguerrita concorrenza? Contando, magari, proprio sulla 'sponda' del giocatore. Per la 'rosea', infatti, Zirkzee vorrebbe - almeno per il momento - restare a giocare in Serie A. Un campionato che conosce, un salto meno 'rischioso' di quello che potrebbe compiere, per esempio, andando in Premier League a soli 22 anni.