Calciomercato Milan – Tra Zeroli e il rinnovo c’è… il Borussia Dortmund

Come riportato da Alessandro Jacobone sul proprio profilo Twitter, il Milan starebbe cercando di accelerare sul rinnovo del talentuoso centrocampista Kevin Zeroli . Il classe 2005 rientra fra quegli elementi della Primavera rossonera da tenere d'occhio. Il suo inserimento nella lista dei giocatori partiti per la tournée americana non è un caso e il Milan vorrebbe blindare un potenziale campione.

L'obiettivo prefissato è quello di stipulare un rinnovo di contratto fino al 2027. Geoffrey Moncada vedrebbe in Zeroli tanto talento e vorrebbe chiudere la faccenda data la corte di due club in particolari. Parliamo infatti di PSV e Borussia Dortmund, società che hanno da sempre buon occhio per quanto riguarda lo scovare giovani promesse. Per ora non sarebbero pervenute offerte, ma il Milan vuole fare di tutto per evitare che ciò accada.