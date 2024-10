Calciomercato Milan – Il Monza pesca ancora in casa rossonera: ecco chi è

Per il giovane talento, il Monza rappresenterebbe un'occasione ideale per accumulare esperienza in Serie A, mentre il club beneficerebbe delle sue qualità. Questo rapporto privilegiato tra le due società potrebbe rivelarsi fondamentale per le strategie di mercato del Monza. Sebbene al momento si tratti solo di un’ipotesi, la situazione di Zeroli al Milan potrebbe evolversi nei prossimi mesi, soprattutto con l’eventuale arrivo di nuovi giocatori a Milano, che potrebbe ridurre il suo spazio in rosa.