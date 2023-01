Calciomercato Milan – Zaniolo? No, la proprietà preferisce Ziyech | News

Importanti novità riguardano il Milan e il mercato in entrata. Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', si starebbe complicando la strada che porterebbe a Nicolò Zaniolo. Difficoltà non tanto legate ad un accordo da trovare con il giocatore quanto da trovare quello con la Roma. In questo momento con i giallorossi c'è distanza sia sul prezzo del giocatore che sulla formula. Proprio per questo motivo si sarebbe diffusa la voce secondo cui la proprietà del Milan starebbe pensando di portare alla corte di Stefano Pioli Hakim Ziyech. In questo modo il Milan potrebbe evitare di avvantaggiare due concorrenti per la lotta alla Champions League (l'Inter detiene il 15% sulla futura rivendita di Zaniolo da parte della Roma). La differenza nell'acquistare Ziyech o Zaniolo sta nel fatto che il marocchino arriverebbe in prestito, mentre l'esterno giallorosso sarebbe un investimento per i prossimi quattro anni. Indagine della Guardia di Finanza sul Milan: il motivo >>>