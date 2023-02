Calciomercato Milan – Appuntamento con Zaniolo rimandato a giugno

Nel corso del calciomercato invernale il Milan ha inseguito a lungo Nicolò Zaniolo , dal momento in cui ha capito che c'erano margini di manovra per acquisirlo già a gennaio. Le richieste della Roma , però, hanno tarpato le ali alla dirigenza rossonera e, alla fine, l'attaccante italiano ha deciso di lasciare la Capitale ed accasarsi al Galatasaray .

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, non sarebbe finita la telenovela tra il Milan e Zaniolo. Paolo Maldini, infatti, prima del suo trasferimento in Turchia lo avrebbe contattato per ringraziarlo di aver voluto il Diavolo fino all'ultimo. E gli avrebbe dato appuntamento per l'estate. Da capire solo se i rossoneri saranno disposti a sborsare i 35 milioni di clausola. Segui insieme a noi la diretta testuale di Monza-Milan.