Calciomercato Milan – Diavolo più italiano: opzione Zaniolo a destra

Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo del Galatasaray, è nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola, spiegando come il club di Via Aldo Rossi sia alla ricerca, per completare il proprio organico in vista della stagione 2023-2024, di profili italiani.