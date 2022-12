Calciomercato Milan – Confermato l’interesse per Zaniolo: il punto

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Ha il contratto in scadenza con la Roma il 30 giugno 2024

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha sottolineato come il Milan, per il calciomercato estivo 2023, sia tornato a pensare a Nicolò Zaniolo, esterno offensivo classe 1999 sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2024.