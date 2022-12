Calciomercato Milan – Via Leao in estate? Si punta forte su Zaniolo

Nicolò Zaniolo torna ad essere un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo: non rinnova con la Roma e può sostituire il portoghese

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Nicolò Zaniolo, nuovamente nel mirino del Milan per il calciomercato estivo 2023. Questo perché il Diavolo, che vuole impreziosire la sua pattuglia di giocatori italiani, potrebbe puntare sul talento classe 1999 per sostituire, eventualmente, Rafael Leao qualora questi non firmasse il rinnovo di contratto con i rossoneri.

Calciomercato Milan: se parte Leao, all in su Zaniolo — Sinora, ha detto la 'rosea' sulla situazione Leao, non sono emersi segnali convincenti sulla possibilità di prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Un vuoto - a dispetto della buona volontà del portoghese - a cui si accompagnano le persistenti voci di un interesse da molti top club in Premier League.

Ecco, dunque, che il Milan, cedendo Leao nel calciomercato estivo 2023, andrebbe con forza su Zaniolo che, a sua volta, non si siede a trattare il rinnovo del contratto con la Roma: anche il suo accordo con il club capitolino scadrà nel 2024. A Trigoria, finora, hanno tenuto duro, valutando il loro gioiello intorno ai 60 milioni di euro.

Costa 60 milioni, ma il prezzo può scendere nei prossimi mesi — Il passare del tempo, però, con la scadenza del contratto che si avvicina, può far scendere molto quella valutazione. Riemerge, forte, dunque, l'interesse del Milan per Zaniolo, nato nella scorsa primavera. Anche dal punto di vista tecnico, appare come la soluzione primaria per un ruolo determinante nelle fortune del Diavolo, quello di esterno destro d'attacco, laddove ora manca un po' di qualità.