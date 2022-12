Calciomercato Milan – Slitta ancora il rinnovo di Zaniolo

Il Milan si prepara per il rientro in Serie A: i rossoneri dovranno giocare contro la Salernitana il 4 gennaio. Per Stefano Pioli ci sarà un ultimo test, il 30 dicembre contro il PSV . Poi sarà di nuovo campionato. Occhio anche al calciomercato : Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero progettare il futuro del club, sia per gennaio che per l'estate.

Milan, ritarda il rinnovo di Zaniolo con la Roma

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Roma non molla Nicolò Zaniolo, ma per il suo rinnovo di contratto non c'è ancora una data in cui Tiago Pinto e l'agente del giocatore potranno sedersi attorno a un tavolo e trattare. La distanza rimane la stessa di questa estate con l'esterno che chiede un ingaggio al top della rosa. L'italiano potrebbe essere nel mirino del Milan, specialmente in caso di mancato rinnovo con i giallorossi. Calciomercato Milan – Non solo Sportiello, spunta un altro nome