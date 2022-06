Calciomercato Milan – Zaniolo, alla Roma interessa un calciatore rossonero

Nessun passo in avanti compiuto dal Milan per Nicolò Zaniolo: in caso di trattativa, alla Roma interesserebbe una contropartita

Zaniolo, se dovesse lasciare la Roma, ha già espresso di non voler trasferirsi all'estero. La volontà del giocatore è quella di continuare a giocare in Italia, dunque attenzione alle sirene nordiche. In particolar modo, squadre che hanno mostrato interesse per il giocatore sono state Juventus e Milan. Al momento non ci sono stati dei contatti, ma in caso di trattativa alla Roma interesserebbe inserire una contropartita. Riguardo i bianconeri, i giallorossi potrebbero chiedere Arthur, mentre al Diavolo potrebbe essere chiesto di inserire nella trattativa Pobega. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?