Calciomercato Milan – Zaniolo subito? Il piano in prestito

Il 2023 del Milan non è iniziato al meglio: con due obiettivi già persi, i rossoneri devono ripartire. Il Milan potrebbe andare alla ricerca di un rinforzo nel calciomercato . Un giocatore che sarebbe disponibile potrebbe essere Zaniolo . L'italiano sarebbe un separato in casa e potrebbe partire dai giallorossi a prezzo di saldo. Per questo i rossoneri potrebbero essere molto interessati alla vicenda.

Calciomercato Milan, ecco il piano per Zaniolo?

Come riportato da Repubblica, Zaniolo corrisponde perfettamente all'identikit fissato da Maldini e Massara come un obiettivo per il mercato d'estate. Ma per far sì che l'operazione vada in porto, oltre al via libera di Cardinale, servirebbe un grosso esborso economico, visto che il Brighton è pronto a versare 25 milioni di euro nelle casse della Roma. Per i rossoneri, però, la formula del prestito con obbligo a 20-22 milioni potrebbe aiutare ad aggirare l'ostacolo.