Calciomercato Milan – Zaniolo, spunta una nuova contropartita: le news

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe arrivare con un'offerta in contanti e un giocatore gradito a José Mourinho

Nicolò Zaniolo , come noto, è un obiettivo di calciomercato del Milan . Il Diavolo ne parlerà bene con la Roma , club che detiene il cartellino dell'attaccante esterno italiano, classe 1999 , in occasione dei dialoghi per il riscatto a titolo definitivo di Alessandro Florenzi .

'Rumors' di calciomercato hanno riferito recentemente che, per Zaniolo, il Milan avrebbe però già offerto 25 milioni di euro più Alexis Saelemaekers prima ed Ante Rebić poi. Contropartite, queste, che non sarebbero state però accettate dal tecnico giallorosso, José Mourinho .

Motivo per cui, secondo 'Il Messaggero' oggi in edicola, il Milan adesso potrebbe proporre il cartellino di Tommaso Pobega, anch'egli classe 1999, centrocampista che rientra in rossonero dalla stagione trascorsa in prestito al Torino. Giocatore che a Mourinho, al contrario, piace perché giovane e forte fisicamente.