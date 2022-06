Calciomercato Milan – Schira: “Pobega rinnova: cifre e dettagli”

Tommaso Pobega, rientrato al Milan dal Torino in questo calciomercato estivo, resterà in rossonero ed è pronto a prolungare il suo contratto

Tommaso Pobega, classe 1999, rientrato al Milan dal Torino dopo una stagione di prestito in questo calciomercato estivo, non ripartirà nuovamente dalla casa madre. Anzi, stavolta rinnoverà il suo contratto e resterà nella rosa rossonera per la stagione 2022-2023, pronto a combattere per un posto da titolare nella squadra campione d'Italia.