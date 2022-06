Calciomercato Milan – Zaniolo, nessuna trattativa avviata. Per ora …

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan, è valutato molto dalla Roma. Piace ai rossoneri, ma costi troppo alti dell'operazione

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato del Milan e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo ne ha parlato ieri a pranzo con la Roma, in occasione dell'incontro per definire la trattativa per la permanenza di Alessandro Florenzi in rossonero.

Calciomercato Milan, Zaniolo difficile ma non impossibile

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, hanno visto Tiago Pinto, responsabile del mercato del club giallorosso. Per Florenzi, tutto bene. Per Zaniolo, ha riferito la 'rosea', summit andato "così e così". Ai rossoneri Zaniolo piace, ma, per ora, il Milan non si spinge oltre le manifestazioni di interesse e le ipotesi di accordo.

Un accordo che potrebbe anche includere un calciatore come contropartita tecnica. Al momento, però, un accordo è lontano, non c'è trattativa avviata tra le parti. Si capirà a luglio, quando Maldini e Massara avranno rinnovato con i rossoneri e definito le proprie priorità, se l'operazione di calciomercato Zaniolo-Milan resterà soltanto abbozzata sulla carta o se decollerà. Senza dimenticare come sul calciatore ci sia anche la Juventus. Fantasia sulla trequarti, Maldini ha il nome giusto: le ultime news di mercato >>>