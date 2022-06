Calciomercato Milan – Florenzi sarà riscattato: resterà in rossonero

Alessandro Florenzi diventerà interamente del Milan in questo calciomercato estivo. Positivo l'incontro con Tiago Pinto, D.S. della Roma

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Alessandro Florenzi, terzino classe 1991 che, come si ricorderà, era arrivato in rossonero dalla Roma la scorsa estate. La modalità del trasferimento, prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato, in questo periodo, a 4,5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Florenzi resta alla corte di Pioli

Ieri Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, hanno incontrato a Milano il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto. Si è parlato, naturalmente, del riscatto di Florenzi. O, per meglio dire, della conferma a titolo definitivo del calciatore della Nazionale Italiana alla corte di Stefano Pioli. Tecnicamente, infatti, sono scaduti i termini per far valere l'opzione di acquisto del cartellino di Florenzi stabilita un anno fa.

L'incontro è andato bene e, secondo la 'rosea', Florenzi sarà riscattato dal Milan in questo calciomercato estivo per 2 milioni di euro o poco più. Grosso sconto, dunque, concesso dalla società capitolina a quella rossonera. Per la soddisfazione di Florenzi, che al Milan si è trovato bene sin da subito e che ha spinto per restare a Milano. Fantasia sulla trequarti, Maldini ha il nome giusto: le ultime news di mercato >>>