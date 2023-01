Calciomercato Milan – Per Zaniolo decisivi Ibrahimovic e Maldini

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe stato decisivo per Zaniolo al Milan, un confronto tra Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic sulla gestione caratteriale del calciatore della Roma. Al Milan ci sarebbe la consapevolezza di poter gestire in maniera intelligente Zaniolo. E così Paolo Maldini farebbe da garante dell’operazione. Il Milan potrebbe presto accelerare. Adesso la palla passa alla Roma che dovrà accettare la proposta del Milan comunque non superiore ai 23-24 milioni. Ore calde e importanti. Calciomercato Milan – Zaniolo più vicino? Le ultime notizie >>>