Calciomercato Milan – Di Marzio: “Primo contatto per Zaniolo”

Il Milan pensa al calciomercato : dopo un inizio di 2023 del tutto negativo, la dirigenza rossera potrebbe spingere per cercare qualche rinforzo da dare a Stefano Pioli . Un innesto potrebbe portare quella scintilla in grado di risvegliare una squadra che è sembrata spenta, irriconoscibile rispetto a quella che ha vinto lo scorso campionato di Serie A. L'uomo più ricercato potrebbe essere Zaniolo della Roma . Ecco alcune novità sull'esterno giallorosso. Il Milan potrebbe presentare presto un'offerta.

Calciomercato Milan, primi contatti per Zaniolo

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, noto esperto di calciomercato, oggi ci sarebbe stato il primo contatto tra Milan e Roma per Zaniolo. La richiesta giallorossa sarebbe di almeno 30 milioni più bonus senza condizioni per l'obbligo di riscatto. Il Milan avrebbe chiesto 24 ore per parlare con la società e capire se ci possa essere uno sforzo. Calciomercato Milan – Zaniolo più vicino? Le ultime notizie >>>