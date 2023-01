Calciomercato Milan – Maldini vuole subito Zaniolo. Ma la Roma …

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato del Milan per questo mese di gennaio. Paolo Maldini vuole portarlo subito in rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan per questi ultimi giorni del mese di gennaio. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, si sta infatti muovendo in prima persona per portarlo subito a Milanello: è un suo grande estimatore.

Maldini è convinto che Zaniolo, in rossonero, possa tornare ad esprimere il massimo del suo potenziale. I due sembrano essere in perfetta sintonia. Al momento, però, Zaniolo lavora sul campo con la Roma in attesa di capire se riuscirà a coronare il suo sogno di indossare la maglia che fu di Ricardo Kaká, uno dei giocatori che ha sempre ammirato e di giocare con il suo idolo Zlatan Ibrahimović.

Mercato Milan: l'offerta per Zaniolo e la concorrenza del Tottenham — I due club, Milan e Roma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', finora non si sono ancora parlati direttamente, ma soltanto tramite intermediari. Quanto basta, però, per capire che su Zaniolo, per ora, le parti sono ancora molto lontane. I giallorossi chiedono 30 milioni di euro, magari 25 di parte fissa e 5 di bonus. I rossoneri, invece, non vorrebbero muoversi dai 18 milioni di euro, comprensivi dei 5 per il prestito oneroso del calciatore.

Ma se le cifre contano, ancora più importanti, in quest'operazione di calciomercato che potrebbe portare Zaniolo al Milan, sono le modalità. La società dei Friedkin, infatti, vorrebbe cedere il suo numero 22a titolo definitivo oppure, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto sicuro e non condizionato. Quella di Gerry Cardinale, invece, lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo soltanto al raggiungimento di un posto in Champions League.

La predilezione di Zaniolo per i rossoneri di Pioli — Analoga proposta che la Roma ha già rifiutato dal Tottenham. Sul giocatore c'è stato anche un sondaggio del Newcastle. In ogni caso, la cessione di Zaniolo sembra essere una corsa a due Milan-Tottenham, con i rossoneri meta prediletta dal ragazzo. Frederic Massara, direttore tecnico del Diavolo, prima di Lazio-Milan non si è sbilanciato sul suo possibile arrivo. Il Diavolo farà l'investimento se potrà prenderlo a condizioni vantaggiose.

La certezza è che il Milan vuole Zaniolo e Zaniolo vuole il Milan. Con Stefano Pioli che, d'altronde, rappresenterebbe il tecnico per lui ideale ai fini di un rilancio in grande stile.