Calciomercato Milan – Zaniolo vuole rientrare: rossoneri interessati

Dal suo entourage non viene esclusa l'ipotesi di un trasferimento in prestito di Zaniolo, il che permetterebbe di superare l'ostacolo della cifra per l'acquisto a titolo definitivo. In questa prima fase, nessuna trattativa, ma soltanto sondaggi. Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, tifa per un ritorno del giocatore in Italia, alle giuste condizioni.