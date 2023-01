Calciomercato Milan – No a Zaniolo a causa di De Ketelaere?

Calciomercato Milan, niente Zaniolo? La causa De Ketelaere

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei tanti motivi del mancato arrivo di Zaniolo al Milan potrebbe essere De Ketelaere. Il budget per il mercato stanziato da Cardinale sarebbe stato di 50 milioni di euro: 35 sono stati spesi per il belga che sinora ha deluso le attese, come gli altri rinforzi ingaggiati durante la campagna estiva. Per Cardinale l'attaccante giallorosso sarebbe costato troppo e il gioco non varrebbe la candela. Non a caso, si legge, prima della sconfitta all'Olimpico contro la Lazio, Massara aveva dichiarato: "Il mercato del Milan è chiuso". Per questo il Milan si sarebbe dovuto ritirare dalla corsa per Zaniolo, impossibilitato a modificare la proposta di prestito. Calciomercato Milan – Possibile un nuovo tentativo per Zaniolo?