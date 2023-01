Calciomercato Milan – Zaniolo, ecco cosa manca per chiudere l’affare

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri stanno provando a portarlo subito alla corte di Stefano Pioli. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan. Ha spiegato come i rossoneri abbiano a disposizione sei giorni per concretizzare il sogno di portare subito a Milanello un talento come il numero 22 giallorosso. E, di riflesso, consentire a José Mourinho di ottenere, dal Chelsea, il suo suo sostituto designato: Hakim Ziyech.

Per far sì, però, che il suggestivo giro di attaccanti arrivi a compimento, occorrerà che la Roma dica di sì all'offerta del Milan per Zaniolo. Il quale, ormai, in giallorosso vive da separato in casa. Tanto da aver chiesto alla sua attuale società, attraverso l'agente Claudio Vigorelli, di non essere impiegato nelle partite di questo mese di gennaio.

Calciomercato Milan, per Zaniolo bisogna alzare il tiro — La Roma vuole vendere Zaniolo in questo calciomercato invernale per 35 milioni di euro. Il Milan, però, per ora propone un prestito oneroso da 2-3 milioni di euro con obbligo di riscatto a fine stagione fissato a 18, subordinato, ad ogni modo, alla qualificazione alla prossima Champions League.

Per vedere Zaniolo (che ha comunque offerte da Tottenham e Newcastle in Premier League) in rossonero, dunque, il Milan dovrà salire con l'offerta economica, perlomeno avvicinandosi alle condizioni della Roma. Oltretutto, la proprietà del club di Via Aldo Rossi, dopo gli investimenti della scorsa estate, gradirebbe prima che avvenisse una cessione.

Alla Roma non converrebbe tenerlo in organico fino a giugno — Da qui il pressing del Diavolo su Tiémoué Bakayoko affinché accetti la corte dei turchi dell'Adana Demirspor. O il tentativo di inserire il cartellino di Junior Messias nell'affare Zaniolo. La patata bollente, per il 'CorSera', è comunque nelle mani del general manager della Roma, Tiago Pinto.

La Roma ha infatti fretta di capire se Zaniolo partirà per poter accelerare sul suo sostituto. Così non fosse, dal prossimo 1° febbraio si ritroverebbe nello spogliatoio un calciatore demotivato, che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e in rotta con l'ambiente. Conviene ai giallorossi tenerlo così?