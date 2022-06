Calciomercato Milan – Zaniolo determinato a vestirsi di rossonero / News

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sul futuro di Nicolò Zaniolo. Non c'è nessun incontro in programma con la Roma per quanto riguarda il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024. Ma ci sarebbe di più: secondo quanto sottolinea il noto quotidiano ci sarebbe la netta volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione. Zaniolo, intanto, ha iniziato a mandare i primi messaggi di ammiccamento al Milan: nella giornata di ieri, infatti, ha scritto un messaggio di auguri social a Rafael Leao in occasione del suo compleanno. Una volontà che dunque potrebbe trasformarsi in trattativa vera e propria a nelle prossime settimane. Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato