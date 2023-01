Calciomercato Milan – Per Zaniolo si inserisce anche il Brighton

Calciomercato Milan, pista molto complessa per Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo è sempre più lontano dalla Roma. La frattura con il club giallorosso è ormai insanabile. Secondo quanto riferito da Il Tempo, oltre a Tottenham e West Ham, il classe '99 è diventato un obiettivo del Brighton di De Zerbi, orfano di Leandro Trossard, appena trasferitosi all'Arsenal. Pronti 25 milioni per il cartellino dell'azzurro. Per questo Zaniolo per il Milan potrebbe essere una trattativa molto complessa, al meno che le trattative in Premier League non dovessero andare del tutto male. A quel punto si potrebbe aprire una possibilità.