Calciomercato Milan – Zaniolo non è convinto del Bournemouth: le ultime

E' ancora una grande incognita il futuro di Nicolò Zaniolo. Dopo l'uscita di scena da parte del Milan, l'unica squadra rimasta in corsa per il calciatore della Roma è il Bournemouth, squadra terz'ultima in classifica in Premier League. L'edizione odierna di 'Sportmediaset' ha rivelato come il club giallorosso abbia già accettato l'offerta da 30 milioni di euro più bonus degli inglesi. Adesso resterebbe da convincere il giocatore, il quale però non sarebbe poi così entusiasta di approdare in una squadra che sta lottando per non retrocedere. Intanto il Bournemouth ha offerto a Zaniolo uno stipendio da cinque milioni di euro, ma non è detto che possa accettare in quanto avrebbe voluto vestire la maglia del Milan.