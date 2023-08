Calciomercato Milan – Svelato il futuro di Zaniolo: ecco dove andrà

Si era parlato di un ritorno in madrepatria ma non sarà così. Sembra infatti che la trattativa per riportare Nicolò Zaniolo in Italia sia sempre più complicata. Ci aveva provato la Juventus e anche il Milan ma, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, l'ex attaccante della RomaZaniolo ha le valigie pronte per andare all'Aston Villa, in Premier League.