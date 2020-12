Calciomercato Milan – Zaha nome nuovo per l’attacco rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘The Sun’, il Milan avrebbe messo gli occhi su Wilfried Zaha, stella del Crystal Palace, per rinforzarsi nel mercato invernale. Tuttavia, per poter convincere i britannici serviranno tanti milioni di euro, il che rende piuttosto complicato un trasferimento a gennaio del calciatore ivoriano. La stella ivoriana del club londinese ha segnato oggi contro il Manchester City il suo ottavo gol stagionale in Premier League. Improbabile una sua partenza a gennaio salvo offerte clamorose.

