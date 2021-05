Calciomercato Milan – Zaccagni vuole i rossoneri: le ultime

Il Napoli ha già l'accordo con l'Hellas per Zaccagni, ma il giocatore nel prossimo calciomercato vuole trasferirsi al Milan e aspetta.

Il prossimo calciomercato dovrà vedere il Milan impegnato a migliorare la rosa per la Champions League e tra i nomi fatti negli ultimi mesi c'è anche quello di Mattia Zaccagni. Il fantasista dell'Hellas Verona ha vissuto un inizio di stagione eccellente, per poi però andare a calare. Secondo quanto riferisce la Gazzetta, il Milan è interessato al giocatore, ma il club scaligero ha già l'accordo con il Napoli per 15 milioni. Tuttavia, il classe 1995 preferirebbe trasferirsi proprio al Milan e dunque sta aspettando di capire quanto sia fattibile l'operazione. Rossoneri che, però, per il momento non sembrano intenzionati ad affondare il colpo. Leggi la nostra intervista esclusiva con Damiani >>>