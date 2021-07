Calciomercato Milan – Zaccagni, rinnovo o cessione

Il Milan ha messo nel mirino Zaccagni nel calciomercato, che ha due possibilità: rinnovare con l'Hellas Verona o partire subito.

Sono tanti i nomi accostati al Milan in questo calciomercato per il ruolo di trequartista e tra questi c'è anche Mattia Zaccagni. Il fantasista dell'Hellas Verona piace sicuramente molto alla dirigenza rossonera, che ha provato a intavolare una trattativa. La distanza tra domanda e offerta, però, ha fatto praticamente arenare tutto. Non definitivamente, ma sicuramente la pista è meno calda rispetto a qualche giorno fa. Il classe 1995 ha il contratto in scadenza tra un anno e il Milan pensava di poterlo prendere semplicemente con delle contropartite. L'Hellas ha detto no: servono 15 milioni. Ecco perché, nel caso in cui non arrivassero offerte congrue, Zaccagni rinnoverà. Così da non andare via a zero tra un anno. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali presto ufficiale, rinnovo Calabria a un passo