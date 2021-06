Calciomercato Milan – Yazici offerto ai rossoneri, Maldini ci pensa

Il profilo di Yusuf Yazici piace molto al Milan. Sembra che l'entourage del giocatore stia provando a offrirlo ai rossoneri: Maldini ci pensa

Il Milan valuta vari profili in questa sessione di calciomercato e c'è anche l'idea Yusuf Yazici. Il turco ha fortemente deluso all'Europeo (come tutta la sua Nazionale) ed è uno dei candidati per sostituire Hakan Calhanoglu.