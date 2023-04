Calciomercato Milan – Adli non gioca mai: in estate andrà altrove

Yacine Adli, fantasista del Milan, dovrebbe andare via nel prossimo calciomercato estivo. Con Stefano Pioli non ha trovato molto spazio

Daniele Triolo

Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000, dovrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, l'ex Bordeaux, acquistato nell'estate 2021 per 8 milioni di euro più bonus ma portato a Milanello soltanto un anno dopo, "verrà mandato a giocare altrove".

Calciomercato Milan, Adli va verso la partenza — Da capire, però, se sarà a titolo temporaneo, ovvero con la formula del prestito per una stagione, oppure se il Diavolo ha intenzione di privarsi del suo numero 7 a titolo definitivo, magari accettando un'allettante proposta di qualche squadra interessata. In fin dei conti, gli estimatori di Adli, tanto in Serie A quanto in Ligue 1, non mancano di certo.

Ha giocato solo 121' in 5 partite di Serie A — A sorpresa il Milan aveva trattenuto Adli nello scorso calciomercato di gennaio, nonostante tra agosto e novembre 2022 avesse messo insieme appena 114' di gioco in 4 partite di campionato (come noto, infatti, non ha preso parte alla Champions League poiché escluso dalla lista UEFA). La sua storia non è cambiata nel 2023.

Finora, infatti, Adli ha disputato appena 7' in Fiorentina-Milan 2-1 dello scorso 4 marzo al 'Franchi'. Il suo destino, quindi, sembra essere lontano dai colori rossoneri. Milan, le ultime sul futuro di Brahim Díaz >>>