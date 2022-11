Calciomercato Milan – Due club di Serie A sulle tracce di Adli: le news

Yacine Adli, centrocampista del Milan, potrebbe andare via nel calciomercato invernale per giocare con maggiore continuità. Le ultime

Adli, classe 2000 , acquistato nell'estate 2021 dal Bordeaux per 11 milioni di euro bonus inclusi (9+2), ma sbarcato a Milanello soltanto la scorsa estate, non ha infatti trovato quasi mai spazio nella formazione di Stefano Pioli .

Appena 114' minuti disputati in 4 presenze in Serie A : di queste, soltanto una (per 60' circa) da titolare il 16 ottobre scorso, in occasione di Verona-Milan 1-2 .

Il francese piace a Torino e Sampdoria: andrà via a gennaio?

Troppo poco in campo per essere giudicato, e, ovviamente, troppo poco per essere bocciato. Il Diavolo, dunque, potrebbe mandarlo in prestito secco per sei mesi per consentirgli di giocare con maggior continuità.