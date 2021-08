Calciomercato Milan – Yacine Adli si avvicina: la trattativa procede bene

Yacine Adli si avvicina al Milan: la trattativa con il Bordeaux procede nella giusta direzione. Attese novità nelle prossime ore

Yacine Adli si avvicina al Milan: la trattativa con il Bordeaux procede nella giusta direzione. Attese novità già nelle prossime ore. A riportarlo 'TMW', che spiega come il club rossonero voglia chiudere a stretto giro di posta l'affare, abbassando leggermente la richiesta francese pari a 10 milioni di euro. La concorrenza è stata battuta ed il centrocampista, 22' in campo nella gara tra Marsiglia e Bordeaux, potrebbe vestire la maglia del Milan a breve. La panchina del Velodrome fa ben sperare. Adli, infatti, è un punto fermo dei girondini e difficilmente Petkovic rinuncia al classe 2000. Un ulteriore indizio in favore del Milan.