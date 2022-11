Calciomercato Milan – Adli verso la cessione in prestito: deciderà lui

Yacine Adli, come si ricorderà, era stato acquistato dal Milan nel calciomercato estivo 2021, ma lasciato in prestito al Bordeaux per un'altra stagione. Il suo arrivo a Milanello, dunque, si è concretizzato soltanto un anno dopo, nell'estate 2022: il centrocampista classe 2000 è giunto in rossonero carico di belle speranze. Le quali, fin qui, non si sono minimamente concretizzate.