Calciomercato Milan – Tanti club su Adli: ecco la scelta del giocatore

Yacine Adli via dal Milan in questi ultimi giorni del calciomercato di gennaio? Moltre squadre sono interessate all'ex Bordeaux. Il punto

Daniele Triolo

Così come Tiémoué Bakayoko, anche Yacine Adli potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Lo ha sostenuto il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Adli, classe 2000, pagato 8 milioni di euro dal Milan per strapparlo al Bordeaux nell'estate 2021, è arrivato a Milanello dopo un'ulteriore stagione in prestito ai 'Girondins'. Fin qui, però, il tecnico Stefano Pioli lo ha utilizzato con il contagocce.

Calciomercato Milan: Adli tra 'color che son sospesi' — Motivo per cui potrebbe partire, con la formula del prestito secco fino al prossimo 30 giugno, per poter giocare con maggiore continuità da titolare. Adli, secondo il 'CorSport', ha diverse offerte, sia dalla Serie A italiana, con la Sampdoria in testa, sia dall'estero.

Il ragazzo, a dire la verità, vorrebbe rimanere in rossonero. L'intenzione di Adli è quella di giocarsi le sue opportunità alla corte di Pioli. Tuttavia, fino all'ultimo giorno del calciomercato di gennaio, Adli potrebbe lasciare il Milan a titolo temporaneo.

Ha trovato pochissimo spazio in rossonero finora — In fin dei conti, dopo un girone di campionato le e coppe disputate dai rossoneri, il numero 7 ha giocato soltanto una gara da titolare, rimediando in totale appena 4 apparizioni e 114' sul terreno di gioco. Mercato Milan: sfida al Manchester United per un forte trequartista >>>