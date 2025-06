Granit Xhaka avrebbe detto ufficialmente sì al Milan, che a sua volta avrebbe contattato direttamente il Bayer Leverkusen per un accordo

Giungono importanti novità in merito al possibile trasferimento di Granit Xhakadal Bayer Leverkusen al Milan. Il centrocampista svizzero è infatti uno degli obiettivi di calciomercato del club rossonero per rinforzare il proprio centrocampo oltre al sempre più probabile innesto di Luka Modric. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite Fabrizio Romano e Matteo Moretto, tramite dei post pubblicati sui rispettivi account 'X'.