Calciomercato Milan, Xhaka ha detto sì: Thiaw nell’affare? Contatti costanti

A centrocampo, in questa sessione estiva di calciomercato, il Milan potrebbe fare una vera e propria rivoluzione e tra i profili seguiti c'è anche Granit Xhaka. Il club rossonero ha detto addio al suo pezzo più pregiato, Tijjani Reijnders, accasatosi al Manchester City, e si appresta a chiudere per Luka Modric, non appena il croato terminerà il Mondiale per Club con il Real Madrid. In lista però ci sono tanti altri nomi e quello del mediano del Bayer Leverkusen è tra i più caldi. Nelle ultime ore sono giunte importanti notizie in tal senso, come riferito dai colleghi di 'calciomercato.com' in un articolo pubblicato sul sito ufficiale.