Il Milan sarebbe già alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e avrebbe messo gli occhi su Chris Wood. Il centravanti del Nottingham Forest, infatti, è in scadenza di contratto con il suo attuale club e le trattative per il rinnovo al momento non starebbero portando a passi in avanti. Non solo, perché per regolamento il neozelandese, allo stato attuale, potrebbe tranquillamente accordarsi per un pre-contratto con qualsiasi squadra straniera e quindi esterna alla Premier League. E questo può avvenire esattamente da domani, mercoledì 1° gennaio 2025.